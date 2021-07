Jadon Sancho si racconta, o meglio lo fa attraverso i suoi tatuaggi. Il classe 2000, da alcuni giorni, ha cambiato maglia: dalla gialla del Borussia Dortmund alla rossa del Manchester United per un trasferimento da circa 85 milioni di euro. E se c'è una cosa che i tifosi dei Red Devils hanno subito notato, è la passione del 21enne inglese per la body art. I tatuaggi oggi sono sempre più comuni nell'immaginario del moderno calciatore professionista, eppure non sono soltanto una forma estetica per abbellire il proprio corpo. A volte possono nascondere significati più profondi, come quelli che Sancho ha raccontato nella sua prima intervista ai canali ufficiali del club. Uno in particolare, quello sull'avambraccio sinistro, porta con sé un commovente tributo: "È stato il mio primo tatuaggio, e anche il più significativo perché il mio fratello minore è scomparso quando era più piccolo. Io andavo ancora alle elementari e scrissi una poesia che ho letto al suo funerale, per questo è decisamente il più importante per me. Intorno ci sono degli uccelli, il cielo, un angelo, una farfalla e le iniziali di mia sorella e dei miei fratelli". Davvero toccante il messaggio che il giovane giocatore dell'Inghilterra ha impresso sulla sua pelle: "Io e te staremo insieme, ci hai reso felici e portato gioia, sei stato un bambino speciale. Non ti ho potuto vedere crescere, insegnarti a giocare a calcio e vincere un trofeo. Ma ora che te ne sei andato, cosa posso fare? Fratellino, ti amiamo", il testo della poesia.