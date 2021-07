Donnarumma e il futuro a Parigi

leggi anche

Su Sky resta la Bundesliga, torna la Ligue 1

Tatuaggio speciale, svelato nelle Instagram Stories, che ora Donnarumma potrà esibire in Francia. Il portiere è diventato nelle scorse ore ufficialmente un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Contratto quinquennale per l’ex portiere del Milan, che in Ligue 1 guadagnerà 12 milioni di euro a stagione fino al 2026. "Qui voglio vincere il più possibile e regalare gioia ai tifosi" il suo manifesto all'arrivo nel Psg. Anche Donnarumma sarà tra i protagonisti della Ligue 1, che torna su Sky (oltre alla Supercoppa Francese) per il triennio 2021-24.