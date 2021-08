Le parole dell'allenatore tedesco verso il match contro l'Arsenal (domenica, ore 17.30, in diretta su Sky Sport Football): "È probabile l'impiego di Lukaku. Lui è unico, quel profilo che ci mancava dall'inizio". Contro i gunners non ci sarà Pulisic, positivo al coronavirus

Il North West London Derby contro l'Arsenal, in programma domenica 22 agosto alle ore 17.30 (diretta su Sky Sport Football), sarà il match che con ogni probabilità segnerà il debutto (il secondo) di Romelu Lukaku con la maglia del Chelsea. "È probabile il suo impiego" ha spiegato in conferenza stampa l'allenatore dei blues, Thomas Tuchel, che ha anche scherzato sul numero di gol che si aspetta dall'attaccante belga: "Mi aspetto 50-60 reti, in realtà entro l'inverno - ironizza - Comunque ci aspettiamo possa avere un certo impatto, vedremo di che portata sarà. Certamente ci aspettiamo dei gol. Non dobbiamo girarci intorno, anche lui se li aspetta perché ne ha fatti ovunque sia andato. Ecco perché è qui. E vedremo che tipo di impatto avrà".