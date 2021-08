Super weekend di calcio internazionale su Sky

Grande weekend di calcio internazionale sui canali Sky Sport con Premier League, Bundesliga e Ligue 1. In Inghilterra grande spettacolo con Manchester City-Arsenal e Liverpool-Chelsea. Lo United, in attesa di Cristiano Ronaldo, giocherà con il Wolverhampton. Domenica sera l'esordio di Messi con la maglia del Paris Saint Germain a Reims Condividi:

Tra sabato 28, e domenica 29 agosto, in Inghilterra si giocano le partite della 3^ giornata di Premier League. Saranno 6 gli incontri da seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW, uno anche su Sky Sport 4K, il nuovo canale Sky interamente dedicato al mondo del calcio e dello sport in 4K HDR, sul 213 di Sky Q via satellite. Quello di domani sarà un grande sabato di calcio in Inghilterra, con due big-match da non perdere. Il primo è in programma all’Etihad Stadium, dove i campioni in carica del Manchester City, 3 punti dopo due incontri giocati, ospiteranno l’Arsenal, ancora fermo a quota zero. Diretta a partire dalle ore 13.30 su Sky Sport Football. Qualche ora dopo, a Anfield, scenderanno in campo Liverpool e Chelsea, che guidano la classifica con 6 punti insieme a West Ham, Brighton e Tottenham. Calcio d’inizio alle ore 18.30, con diretta su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. Domenica, impegno casalingo per il Tottenham, che a Londra se la vedrà con il Watford, 3 punti in classifica, mentre il Manchester United, a quota 4, andrà a far visita al Wolverhampton, fermo a zero. Il programma del weekend di Premier League Sabato 28 agosto ore 13 “Premier League Live” Sky Sport Football (con Federica Lodi; ospite Paolo Di Canio) ore 13.30 Manchester City-Arsenal Sky Sport Football (telecronaca Massimo Marianella) ore 15.30 “Premier League Live” Sky Sport Football (con Federica Lodi; ospite Paolo Di Canio) ore 16 Norwich City-Leicester Sky Sport Football (telecronaca Filippo Benincampi) ore 16 West Ham-Crystal Palace Sky Sport Arena (telecronaca Paolo Ciarravano) ore 18 “Premier League Live” Sky Sport Football (con Federica Lodi; ospite Paolo Di Canio) ore 18.30 Liverpool-Chelsea Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K (telecronaca Federico Zancan) Domenica 29 agosto ore 14.30 “Premier League Show” Sky Sport Football (con Federica Lodi; ospite Paolo Di Canio) ore 15 Tottenham-Watford Sky Sport Football (telecronaca Massimo Marianella) ore 17 “Premier League Show” Sky Sport Football (con Federica Lodi; ospite Paolo Di Canio) ore 17.30 Wolverhampton-Manchester United Sky Sport Football (telecronaca Nicola Roggero) ore 19.30 “Premier League Show” Sky Sport Football (con Federica Lodi; ospite Paolo Di Canio) (disponibili su Sky Go, anche in HD)

La Bundesliga su Sky Tra venerdì 27, e domenica 29 agosto si giocano in Germania le gare della terza giornata di Bundesliga. Saranno quattro le partite visibili in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW; una di queste verrà poi trasmessa in differita su Sky Sport 4K, il nuovo canale Sky interamente dedicato al mondo del calcio e dello sport in 4K HDR, sul 213 di Sky Q via satellite. Si tratta della sfida che avrà per protagonisti i campioni in carica del Bayern, reduci dalla vittoria casalinga non senza fatica sul Colonia (3-2), al loro secondo impegno consecutivo all’Allianz Arena, dove sabato arriverà l’Hertha Berlino, fermo in classifica ancora a quota zero, contro i 4 punti dei bavaresi. Match live alle ore 18.30 su Sky Sport Arena e in differita alle 24 in 4K HDR su Sky Sport 4K. A comandare la Bundes c’è il Wolfsburg, capolista solitario con 6 punti, frutto di due vittorie in altrettanti incontri, e che domenica ospiterà il Lipsia, in quello che può essere considerato come il match più interessante di questo turno. La grande rivale del Bayern nella lotta per il titolo, il Borussia Dortmund, dopo lo scoppiettante e promettente inizio di campionato (5-2 all’Eintracht) è incappato in una cocente sconfitta in casa del Friburgo, che ha fatto seguito a quella di Supercoppa con il Bayern. Proverà a rifarsi domani in casa contro l’Hoffenheim, secondo in classifica con 4 punti, uno in più del Dortmund. Il programma del weekend di Bundesliga Venerdì 27 agosto ore 20.30 Borussia Dortmund-Hoffenheim Sky Sport Uno diretta (telecronaca Pietro Nicolodi) Sabato 28 agosto ore 18.30 Bayern Monaco-Hertha Berlino Sky Sport Arena diretta (differita ore 24 Sky Sport 4K) (telecronaca Pietro Nicolodi) Domenica 29 agosto ore 15.30 Union Berlino-Borussia Moenchengladbach Sky Sport Arena diretta (telecronaca Christian Giordano) ore 17.30 Wolfsburg-Lipsia Sky Sport Arena diretta (telecronaca Pietro Nicolodi) (disponibili su Sky Go, anche in HD)