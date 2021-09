Incendio allo stadio: Tottenham evacua 300 persone

Tanta paura ma fortunatamente nessuna conseguenza per le persone presenti sul posto. Questa mattina, intorno alle 10, è infatti scoppiato un incendio all’interno del New White Hart Lane, lo stadio del Tottenham costato 1 miliardo di sterline (costruzione ultimata a marzo 2019) che durante la scorsa estate è stato utilizzato come centro di vaccinazione anti-Covid. Un compressore d'aria ha preso fuoco, costringendo il personale alla sicurezza del club a evacuare le circa 300 persone presenti nei nove piani della struttura. A spegnere l’incendio ci ha pensato un elettricista presente sul posto, che ha domato le fiamme prima ancora dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, che hanno impiegato poi un’ora per spegnere definitivamente il rogo.