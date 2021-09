Harry Kane fa chiarezza dopo una sessione di calciomercato che ha visto il suo nome avvicinato più volte al Manchester City , senza che però il club allenato da Pep Guardiola trovasse un'intesa con il Tottenham . " Non credo che queste settimane abbiano offuscato la mia reputazione - sono le parole dell'attaccante degli Spurs a TalkSPORT - chiunque abbia a che fare con l'industria del calcio conosce tutte le complessità e io ero sereno riguardo alla situazione tra me e il club. Q uando conosci la verità e sai cosa sta succedendo, la tua coscienza è pulita. La mia lo è ".

"Ora voglio vincere la Premier con il Tottenham"

approfondimento

Abraham il più caro in A. Ma in Europa è solo 7°

Kane, 223 reti e 47 assist in 339 partite giocate con la maglia del Tottenham, vive con la massima serenità questa nuova stagione a Londra. "Il calcio è fatto di alti e bassi e tante persone sanno che un professionista e che dedico la mia vita a questo sport - spiega - il mio obiettivo per il futuro è vincere trofei con il Tottenham". Parole che allontanano i rumors di calciomercato delle scorse settimane e le polemiche legate al tardivo rientro di Kane dalle vacanze post Europei. "Abbiamo iniziato alla grande in Premier League con tre vittorie con il nuovo allenatore - sottolinea Kane - vogliamo vincere più partite possibili e ottenere la vittoria del campionato, il trofeo che ho sognato per tutta la mia carriera".