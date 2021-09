Sabato 11 settembre alle 16 (in diretta su Sky Sport Football) CR7 è pronto a fare il suo nuovo esordio con lo United. Intanto il portoghese è tornato a Old Trafford per una chiacchierata insieme all'ex compagno di squadra Wes Brown: "Non sono qui per una vacanza ma per vincere ancora. E penso potranno succedere cose importanti nei prossimi tre o quattro anni"

"Ecco perché sono qui, vincere ancora". Parola di CR7 che, prima ancora di tornare ufficialmente in campo, è intanto tornato nel suo Old Trafford. L'ingresso dal tunnel, il boato virtuale in uno stadio vuoto solo al momento del video postato dal Manchester United sui canali social. Ma che sarà reale a brevissimo: sabato 11 settembre, ore 16, in diretta su Sky Sport Football c'è United-Newcastle, la data del probabile nuovo esordio di Ronaldo con la maglia dei red devils. Intanto lui ha parlato al sito ufficiale del club nella chiacchierata insieme all'ex compagno Wes Brown, che nella finale di Champions (vinta) nel 2008 fu autore dell'assist per il colpo di testa in gol proprio di CR7. "Non sono qui per una vacanza - ha detto il portoghese - ho indossato questa maglia tanti anni fa, abbiamo vinto dei trofei, ma ora sono qui per vincere ancora".