Townsend esulta come CR7: United-Everton è 1-1

Cristiano Ronaldo e Pogba entrano soltanto nella ripresa e lo United è bloccato sull'1-1 dall'Everton: al vantaggio di Martial risponde Townsend, che esulta a Old Trafford come CR7. Nel finale, gol annullato dal Var a Mina per fuorigioco. E' il secondo stop consecutivo in casa per gli uomini di Solskjaer

Un po' di turnover e un'ottima prestazione dell'Everton, non permettono al Manchester United di ritrovare la vittoria in campionato, dopo la sconfitta dell'ultimo turno contro l'Aston Villa. A Old Trafford finisce 1-1, in una gara che vede sia Pogba che Cristiano Ronaldo partire dalla panchina. E alla fine al posto del campione portoghese c'è Townsend, che segna il gol del pareggio ed esulta con il classico festeggiamento a braccia larghe di CR7. Non basta la rete del momentaneo vantaggio di Martial al 43', non basta l'inserimento dei due campionissimi nel corso della ripresa. Anzi è l'Everton ad andare vicinissimo alla vittoria, con il gol di Mina all'85' che viene annullato dal Var per fuorigioco. Gli uomini di Solskajer perdono un'occasione importante e ora la vetta della classifica dista 2 punti (con una partita in più rispetto alle rivali).