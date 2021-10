Giornata particolare per Cristiano Ronaldo: in campo a gara in corso, il suo Manchester United non è andato oltre l'1-1 contro l'Everton. Gol del pari dei Toffees firmato da Townsend che ha esultato proprio come l'attaccante portoghese. CR7 inizialmente sembrava non aver gradito, ma poi ha fatto un regalo all'avversario

VIDEO. TOWNSEND ESULTA COME CR7