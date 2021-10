Il Newcastle ufficialmente nelle mani del consorzio controllato dalla Famiglia Reale di Riyad: la Premier ha dato il suo ok, l'operazione si è conclusa. Stando alla stampa britannica, Mike Ashley ha ceduto il club per una cifra intorno ai 360 milioni di euro

Nel tardo pomeriggio migliaia di persone sono accorse al St James's Park, lo stadio del Newcastle, appena si è diffusa la notizia: dopo una trattativa lunga due anni, la commissione di controllo della Premier League ha dato il via-libera al takeover del Public Investment Fund (PIF), il fondo d'investimento controllato dal principe Mohammed bin Salman, che da oggi detiene l'80% del club inglese. Le restanti quote azionarie sono state acquistate dai fratelli milionari Reuben e dalla finanziera Amanda Staveley, che ha promesso la massima sintonia con i tifosi da parte dei nuovi quadri dirigenziali. Sul piano delle sue potenzialità economiche, il Newcastle è diventata la società più ricca al mondo. Secondo la stampa britannica Mike Ashley, ormai ex proprietario dei Magpies, ha ceduto il club (attualmente penultimo in campionato, avendo raccolto appena tre punti in sette giornate) per una cifra che si aggirerebbe intorno ai 360 milioni di euro.