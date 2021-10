Malore sugli spalti, si ferma Newcastle-Tottenham

Al St. James'Park, partita interrotta sul 2-1 per la formazione ospite e in pieno recupero alla fine del primo tempo: un tifoso ha accusato un malore sugli spalti. Reguilon, giocatore degli Spurs, ha subito richiamato l'attenzione dell'arbitro e i due staff medici sono intervenuti per i soccorsi. Il post del Newcastle: "E' stato stabilizzato e trasportato in ospedale". La partita è poi ripresa

Attimi di paura al St. Jame's Park di Newcastle, durante la partita con i padroni di casa e il Tottenham. Allo scadere del primo tempo, in pieno recupero, la partita è stata interrotta per un malore accusato da un tifoso sugli spalti. Non è ancora chiaro se si tratti di una donna o di un uomo. Importante il gesto di Reguilon, giocatore degli Spurs, che ha immediatamente richiamato l'attenzione dell'arbitro. Subito dopo i due staff medici sono intervenuti per i soccorsi. Il post del Newcastle sui propri account social: "La persona è stata stabilizzata e trasportata in ospedale". La partita è ripresa.