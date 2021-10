Pickford, gli appunti sui rigori come con l'Italia

Il portiere inglese è sceso nuovamente in campo con una borraccia con sopra gli appunti sui calci di rigore dei possibili tiratori della squadra avversaria. Fece lo stesso in occasione della finale degli Europei contro l'Italia

Ormai una tecnica consolidata, che Jordan Pickford ripropone partita dopo partita. Dopo la finale degli Europei contro l'Italia, è ritornata la borraccia con gli appunti del portiere inglese. Durante Everton-West Ham di Premier League, Pickford ha mostrato la bottiglietta con delle grafiche, che rappresentavano le informazioni più importanti sui calci di rigore tirati dai vari avversari. Nello specifico, gli appunti riportavano le conclusioni di Mark Noble, Michail Antonio e Declan Rice, i papabili rigoristi della squadra di David Moyes. Alla fine, però, non c'è stato bisogno di queste informazioni, visto che di calci di rigore durante la partita non ne sono stati assegnati. Ma alla fine l'Everton di Rafa Benitez è uscito sconfitto dalla sfida contro il West Ham, che si è imposto per 0-1 a Goodison Park grazie al gol di Angelo Ogbonna.

Gli appunti nella finale degli Europei

Un'altra rete di marca italiana, quindi, ha fatto male a Jordan Pickford, a poco più di tre mesi da quella finale degli Europei giocata a Wembley e persa ai calci di rigore contro la Nazionale di Roberto Mancini. Anche in quell'occasione il portiere aveva la borraccia con gli appunti, con le informazioni sui rigori di quasi tutti i calciatori italiani. Da Florenzi a Bastoni, passando per Raspadori, Toloi, Cristante, Acerbi e, addirittura, Gigio Donnarumma. Questo per curare ogni dettaglio, per avere un'idea su ogni possibile tiratore. Alla fine Pickford parò i rigori di Belotti e Jorginho, ma le sue prodezze non bastarono all'Inghilterra per portare a casa il trofeo, con l'Italia che vinse con le prodezze di Donnarumma e i gol di Berardi, Bonucci e Bernardeschi.