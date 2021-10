Sir Alex si è presentato all'Aon Training Complex per ribadire la sua vicinanza all'allenatore norvegese, la cui posizione è in bilico alla luce degli ultimi risultati in campionato. Per lui saranno decisivi i prossimi match

Il Manchester United vive un momento di difficoltà in Premier League. I 5 gol subiti a Old Trafford dal Liverpool sono solo la punta dell'iceberg del rendimento negativo dei Red Devils che in campionato non vincono dal 19 settembre, contro il West Ham. Numeri che hanno fatto vacillare la posizione di Ole Gunnar Solskjaer sulla panchina dello United. Tuttavia l'allenatore norvegese è stato confermato in vista del match contro il Tottenham, anche grazie alla fiducia di una colonna del club come sir Alex Ferguson. Fiducia e vicinanza ribadita anche nella giornata di martedì. L'ex allenatore del Manchester United, infatti, si è presentato al centro sportivo del club, l'Aon Training Complex, per far visita a Solskjaer e sostenerlo in un periodo difficile.