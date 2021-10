Lo United sta valutando l'esonero di Solskjaer dopo il negativo inizio di stagione. Uno dei nomi sulla lista dei desideri della dirigenza dei Red Devils è quello di Antonio Conte, per il quale iniziano ad arrivare i primi segnali d'interesse da parte del club inglese. In caso di via libera Conte potrebbe quindi tornare in Premier League tre anni dopo aver lasciato il Chelsea

Sono giorni difficili per il Manchester United e per Ole Gunnar Solskjaer, la cui posizione non ha mai vacillato come adesso. Dopo la sconfitta pesante subita in casa contro il Liverpool (0-5), la dirigenza dei Red Devils starebbe tenendo in considerazione l'ipotesi del divorzio con l'allenatore norvegese. In tal caso, tra i nomi preferiti dello United per sostituirlo c'è anche quello di Antonio Conte. Lo United potrebbe presto partire all'assalto dell'allenatore nato a Lecce, attualmente senza panchina dopo il biennio all'Inter. Intanto, sono arrivati i primi segnali d'interesse da parte del club inglese per l'ex allenatore nerazzurro. Per Conte si tratterebbe di un ritorno in Premier League dopo l'esperienza al Chelsea dal 2016 al 2018.