La prodezza dell'attaccante del Liverpool nel finale della partita di coppa contro il Preston North End. Davanti alla porta, ma con il pallone alle spalle, trova il modo (l'unico possibile) per deviarlo in rete. Appena tre giorni fa, anche Ngonge del Groningen aveva segnato così

Una semplice coincidenza? O spirito di emulazione? Sta di fatto che, di gol segnati “con lo scorpione” , non se ne vedono tutte le settimane (ma nemmeno tutti gli anni), e poi eccone due realizzati così nel giro di tre giorni. Dopo quello segnato il 24 ottobre da Cyril Ngonge in Groninger-Az Alkmaar (e che tanti vedono già candidato a vincere il “Puskas Award” 2021, il premio Fifa al gol più bello dell’anno), Divock Origi ha proposto la sua versione, forse meno spettacolare ma pur sempre rientrante nella categoria. L’ha fatto nel corso di Preston North End-Liverpool , gara di League Cup terminata 2-0 per i Reds, avanti con Minamino al 64’ prima che Origi mettesse il prezioso sigillo a 6’ dalla fine, girando la palla in rete nell’unica maniera possibile dato che si trovava di fronte alla porta ma la sfera arrivava alle sue spalle.

Gli specialisti dello scorpione



Per chi non avesse chiaro di cosa si parla, si tratta di quel colpo, ad altissimo tasso di difficoltà, realizzato colpendo la palla con il tacco, alzato sopra la testa (a mo’ di scorpione, appunto): un gesto tecnico raro reso celebre da Higuita, il portiere che in questa maniera folle, però, respingeva i tiri degli avversari, e da Ibrahimovic. Senza dimenticare Giroud, che ai tempi dell’Arsenal vinse il Puskas Award 2017 proprio in questa maniera: era il 1° gennaio, e il premio annuale, in quel caso, era praticamente già assegnato senza il bisogno di dover aspettare gli altri 364 giorni, vista la bellezza.