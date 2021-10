Intervistato da Jamie Carragher, Arrigo Sacchi svela la propria passione per il gioco di Klopp: "Il suo Liverpool è una vera squadra, senza superstar: mi sono commosso quando l'ho visto giocare a Barcellona". E ancora: "Se rinasco, voglio allenare in Premier"

"Questo Liverpool è un capolavoro". Ad esaltare così i Reds è Arrigo Sacchi, che in una lunga conversazione con l'ex difensore e oggi commentatore inglese Jamie Carragher, pubblicata da Football Headlines, ha spiegato i motivi che lo portano a ritenere quella di Klopp "una vera squadra". Il Liverpool, spiega Sacchi, è "una squadra fantastica senza vere superstar. Ognuno gioca per l'undici, mentre altre squadre sono undici che giocano per se stessi. Il calcio è intelligenza collettiva. Se fossero un'orchestra, sarebbero sempre in perfetta sintonia e in perfetto tempo".