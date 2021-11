Dopo la fine del suo rapporto di due anni con l’Inter, il Tottenham del nuovo direttore sportivo Fabio Paratici l’aveva cercato in maniera insistente per affidargli la panchina (poi finita a Nuno Espirito Santo). Ora Antonio Conte allenerà gli Spurs, ha firmato un contratto fino al giugno 2023: "Sono estremamente felice di tornare ad allenare, e farlo in un club della Premier League che ha l’ambizione di tornare protagonista – ha detto -. Il Tottenham ha strutture all’avanguardia e uno dei migliori stadi del mondo. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare per trasmettere alla squadra e ai tifosi la passione, la mentalità e la determinazione che mi hanno sempre contraddistinto come giocatore e come allenatore".