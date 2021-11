Conte: "Spero sia tappa importante della carriera"

È iniziata la nuova avventura di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham , in attesa dell'esordio in Conference League contro il Vitesse. L'allenatore italiano si è presentato ai suoi nuovi tifosi con un'intervista pubblicata sui canali degli Spurs: "Essere l'allenatore del Tottenham è un grande piacere e un grande onore, ora voglio ripagare questa fiducia – le sue parole - La mia filosofia di gioco è molto semplice, giocare un buon calcio, attraente per i nostri tifosi. Bisogna metterci passione e avere costanza, senza avere alti e bassi. Credo che questa tifoseria meriti di avere una squadra competitiva e che vuole combattere. Farò di tutto per meritare il loro supporto".

"Sono stato in grandi club, ma sono orgoglioso del mio presente"

Tra passato e presente: "Alla Juventus sono stato 13 anni da calciatore, ho vinto tutto con questa maglia e poi sono tornato da allenatore e ho vinto nove titoli di fila – prosegue Conte - All'Inter, negli ultimi due anni, siamo stati il secondo miglior attacco e la migliore difesa. Il passato è importante, sono stato in grandi club. Ma sono orgoglioso del mio presente, di questa nuova sfida con il Tottenham che potrebbe rappresentare una pagina importante della mia carriera. C'era stata una chiamata già in estate, ma avevo appena chiuso con l'Inter e non era il momento giusto per iniziare una nuova avventura. Ho preferito aspettare e godermi un po' di tempo per la mia famiglia, ma ora sono pronto per ripartire".