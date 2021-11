Diventano in totale sei le accuse di stupro e una di aggressione sessuale per il 27enne giocatore del City, sospeso dal club dopo le accuse ricevute e messo in stato di detenzione provvisoria alla fine di agosto

Ancora guai per Benjamin Mendy. Il difensore del Manchester City è stato accusato di altri due reati di violenza sessuale. Il francese, attualmente detenuto nel carcere Altcourse di Liverpool, dovrà presentarsi mercoledì - insieme a Louis Saha Matturie, l'altro accusato -, davanti alla Stockport Magistrates' Court per rispondere a sei capi di imputazione, di violenza e abusi sessuali, contenuti nelle denunce di quattro giovani donne. Le presunte violenze sarebbero state compiute tra l'ottobre 2020 e l'agosto 2021. In totale diventano, dunque, 6 le accuse di stupro e una di aggressione sessuale per il 27enne, sospeso dal club dopo le accuse ricevute e messo in stato di detenzione provvisoria alla fine di agosto.