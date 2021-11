Antonio Conte ti ‘controlla’ anche se non sei più un suo giocatore. Ne sa qualcosa anche John Terry che ci ha scherzato su. Qualche giorno fa, l’ex capitano del Chelsea e assistente allenatore dell’Aston Villa ha pubblicato sul suo account Instagram un libro, e due biscotti: un momento della sua domenica. A commentare, strappando qualche migliaio di like, il suo ex allenatore al Chelsea Antonio Conte: “John, solo un biscotto”. Come per dire, mi raccomando eh. Qualche giorno dopo, la replica di Terry: “Mi faccio ancora sgridare dal boss Antonio Conte. Nella mia carriera mai stato così in forma come nel periodo in cui ho giocato per lui”. A commentare diversi ex giocatori di Conte, come Romelu Lukaku che quelle regole le conoscono bene: con l’attaccante belga che non ha potuto che farsi una risata..