Covid, rinviata Brentford-Manchester United

Brentford-Manchester United non si giocherà . Il match valido per la 17^ giornata di Premier League, in programma martedì 14 dicembre alle ore 20.30, è stato rinviato a causa di diverse positività emerse tra i giocatori e componenti dello staff tecnico dei Red Devils. Una circostanza che ha costretto lo United a chiudere il proprio centro sportivo per ridurre al minimo il rischio di ulteriori contagi.

Premier League: "Reintrodotte le misure di emergenza"

Brentford-United è il secondo match rinviato in Premier League nel giro di pochi giorni per colpa del coronavirus visto che, nello scorso weekend, non si è disputata la partita Brighton-Tottenham dopo il focolaio scoppiato nel ritiro degli Spurs. Anche l'Aston Villa ha confermato diversi casa in squadra, senza però portare a un rinvio della gara in programma contro il Norwich. La variante Omicron si sta diffondendo nel Regno Unito, tanto che la Premier League ha annunciato la reintroduzione delle misure di emergenza: "Con la salute dei giocatori e del personale come priorità, e alla luce del recente aumento dei casi di COVID-19 in tutto il paese, la Premier League ha reintrodotto le misure di emergenza. Questi includono protocolli come test più frequenti, indossare le mascherine per il viso mentre si è al chiuso e osservare il distanziamento sociale".