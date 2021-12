I casi Covid nelle fila delle due squadre hanno portato al rinvio della partita, valida per la 17^ giornata di Premier League. Per il gruppo allenato da Antonio Conte si tratta della terza partita di fila posticipata a causa dei contagi. Annunciato anche il posticipo di Manchester United-Brighton, in programma sabato

Altri rinvii in Premier League. Nella 17^ giornata non si giocherà nemmeno Leicester-Tottenham, originariamente in calendario giovedì 16 dicembre alle 20:30, è stata rinviata a causa delle 13 positività al Covid registrate nel gruppo squadra degli Spurs. Per la formazione allenata da Antonio Conte si tratta del terzo rinvio consecutivo, tutti legati ai contagi da coronavirus: il Tottenham non è sceso in campo giovedì 9 dicembre contro il Rennes di Conference League, partita che l'Uefa ha poi stabilito di non far recuperare (la squadra londinese rischia di perdere a tavolino 3-0) e domenica 12 dicembre in campionato contro il Brighton.