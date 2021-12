Gerrard positivo al Covid: salterà Chelsea e Leeds

L'allenatore dell'Aston Villa è risultato positivo al Covid ed è in isolamento domiciliare: non sarà in panchina in occasione delle prossime gare contro Chelsea e Leeds

Il Covid continua a colpire il calcio inglese e, in particolar modo, la Premier League. Il Boxing Day è stato fortemente ridimensionato dal virus, che ha costretto al rinvio di Liverpool-Leeds, Wolverhampton-Watford e Burnley-Everton. Si giocherà regolarmente, invece, Aston Villa-Chelsea, ma sulla panchina dei padroni di casa non ci sarà Steven Gerrard. L'ex centrocampista del Liverpool e attuale allenatore della squadra di Birmingham è risultato positivo a un tampone ed è quindi stato posto immediatamente in isolamento domiciliare. Salterà, oltre alla gara contro il Chelsea, anche l'ultima partita dell'anno, in programma il 28 dicembre in casa del Leeds.