Premier League, le partite del Boxing Day

Lo spettacolo del Boxing Day si prepara a rubare la scena, nonostante le due partite – Liverpool-Leeds e Wolverhampton-Watford – di questo turno rinviate a causa dell’aumento dei casi Covid. Nel consueto appuntamento di Santo Stefano con la Premier League – trasmesso in diretta su Sky e in streaming su NOW – le emozioni però non mancheranno di certo. Nel calendario della 19^ giornata, infatti, sono in programma diversi match tutti da seguire, iniziando dalla sfida tra il City capolista e il Leicester, in agenda domenica 26 dicembre alle 16. Stesso orario di Norwich-Arsenal, West Ham-Southampton e il Tottenham di Antonio Conte contro il Crystal Palace. Alle 18.30 il Chelsea sfida in trasferta l’Aston Villa, mentre alle 21 spazio a Brighton-Brentford. Lunedì 27 dicembre, alle 21, il posticipo che chiude questo turno tra Newcastle e Manchester United.