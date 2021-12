Antonio Conte ha ricevuto un bel regalo di Natale: il suo Tottenham ha vinto nel Boxing Day, battendo il Crystal Palace per 3-0. Quello di questo pomeriggio è un successo che permette agli Spurs di non perdere le ruote del treno della Champions League, sempre distante sei punti ma non impossibile da raggiungere, soprattutto con questo ritmo e questa continuità (da quando è arrivato Conte, il Tottenham non ha mai perso in Premier League). Ed è proprio la continuità il tasto su cui l'allenatore italiano ha voluto mostrare soddisfazione, intervistato a fine partita ai microfoni di Sky Sport: "Sono tre punti importanti. Vincere le partite in Premier non è mai facile. Noi avevamo bisogno di tre punti per la classifica e per dare continuità ai risultati che stiamo facendo. Mi gusto questa situazione. Ho una rosa completamente coinvolta e ha voglia di seguire: questo non è scontato ma mi dà molto entusiasmo". Conte sa bene la strada giusta da percorrere per continuare a migliorarsi: "Noi dobbiamo continuare a lavorare: sappiamo che davanti ci sono squadre forti. Per alzare il livello bisogna migliorare singolarmente i giocatori. L’ho fatto in passato e ora lo sto facendo qui. Ci vorrà tempo e pazienza, però ho un gruppo di calciatori che mi seguono e questo mi dà molta soddisfazione".