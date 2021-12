1/18 Instagram @atalantabc

ATALANTA. "È Natale! Che sia un momento unico e speciale da trascorrere in famiglia - leggiamo dall'account Instagram del club bergamasco - vicino alle persone più care. Un pensiero commosso è rivolto a chi non c'è più, ma è sempre presente nei nostri cuori, in mezzo a noi! Tantissimi auguri nerazzurri dal Presidente Percassi e da tutta la famiglia Atalanta!".