Nell'intervista a Sky il belga non nasconde la sua insoddisfazione per la situazione al Chelsea, dove il modulo di Tuchel non ne esalta le caratteristiche. Antonio Conte, che l'ha fatto rendere al massimo, aveva spiegato "come va usato" Romelu e perché

Conte "spiega" Lukaku

Sotto “accusa” Tuchel, che non è ancora riuscito a far rendere Lukaku come nel biennio all’Inter; e che, avendo a disposizione le sue qualità uniche, non le sfrutta come faceva Conte. Proprio l’ex allenatore nerazzurro, nei panni del “talent Sky” prima di tornare in panchina accettando l’offerta del Tottenham, aveva spiegato cosa rende “speciale” Lukaku: “È difficile trovare un giocatore che faccia da punto di riferimento in area come fa lui e che al tempo stesso sappia ripartire da centrocampo con la sua velocità e qualità. Una specificità che rivedo anche in Haaland, strutturato anche lui, difficile da marcare in area ma velocissimo in campo aperto”.