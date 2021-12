In un'intervista esclusiva con il nostro Matteo Barzaghi, Romelu Lukaku ha chiesto scusa ai tifosi nerazzurri per le modalità del suo addio dell'estate scorsa esprimendo il desiderio di tornare a giocare un giorno non lontano nell'Inter. Soltanto pochi giorni fa, il direttore sportivo Piero Ausilio ne aveva parlato così a Sky Sport 24 (il video in copertina)

INTER, LE PAROLE DI LUKAKU - COSA DISSE AUSILIO A SKY