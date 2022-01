Premier League, il calendario delle gare di oggi

Quattro le gare della 21^ giornata in programma oggi. Alle 17.30 c'è il big match Chelsea-Liverpool, con Klopp però che non sarà in panchina dopo l'esito dubbio di un tampone anti-Covid. Il programma completo con date, orari e programmazione tv

Lo spettacolo della Premier League protagonista anche quest’oggi sui canali Sky e in streaming su NOW, con ben quattro gare della 21^ giornata di campionato in calendario. Tre di queste, Brentford-Aston Villa, Everton-Brighton e Leeds-Burnley, si giocano alle ore 15, mentre alle 17.30 riflettori accesi sulla super sfida tra Chelsea e Liverpool (rispettivamente seconda e terza in classifica) che si gioca a Stamford Bridge. Il programma iniziale prevedeva anche Southampton-Newcastle, ma il match è stato rinviato causa Covid.