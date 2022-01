L'allenatore del Chelsea annuncia il ritorno tra i convocati dell'attaccante, escluso il 2 gennaio dalla sfida di Premier League contro il Liverpool: "Romelu si è scusato ed è tornato in gruppo, è molto consapevole di ciò che è successo e di ciò che ha creato: è un nostro giocatore e puntiamo su di lui. Non ci sono dubbi sull'impegno di Romelu Lukaku per la squadra, ecco perché è stato così sorprendente leggere quelle parole". Ora il belga sfiderà Conte in Coppa di Lega TUCHEL E LUKAKU, LA RICOSTRUZIONE Condividi

"Romelu Lukaku si è scusato ed è tornato in gruppo". L'allenatore del Chelsea Thomas Tuchel spegne le polemiche generate dall'intervista rilasciata dal centravanti belga a Sky Sport e annuncia il ritorno tra i convocati del numero 9 per la semifinale di andata di Coppa di Lega, in programma mercoledì 5 gennaio alle 20:45 a Stamford Bridge contro il Tottenham di Antonio Conte. "Romelu è molto consapevole di ciò che è successo e di ciò che ha creato - aggiunge Tuchel - sente la responsabilità di rimediare a tutto, è in grado di gestirlo". Dopo l'esclusione per la partita di campionato contro il Liverpool, Lukaku torna così tra i convocati. Non c'è altra scelta: è un nostro giocatore e puntiamo su di lui".

"Mai avuti dubbi sull'impegno di Romelu" leggi anche Conte sfida il Chelsea: "Nulla da dimostrare" L'allenatore del Chelsea aveva anticipato un incontro chiarificatore, tenuto tra i due lunedì 3 gennaio. "Per me era importante capire che Romelu non voleva creare tutto questo con quella intervista - sottolinea Tuchel - possiamo stare calmi e accettare le sue scuse. Non ci sono dubbi sull'impegno di Romelu Lukaku per la squadra, ecco perché è stato così sorprendente leggere quelle parole. Non ha mai creato alcun problema, è un ragazzo molto emotivo. Spero che anche i tifosi possano prendere atto di questo e sostenere la squadra. È ora di andare avanti".