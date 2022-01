L'intervista di Romelu Lukaku a Sky Sport ha fatto di discutere, tanto da portare all'esclusione dell'attaccante belga dalla partita che il Chelsea ha giocato contro il Liverpool a Stamford Bridge. Dal gol (con rigore procurato) decisivo contro l'Aston Villa alla mancata convocazione contro i Reds: Tuchel ha deciso per una pesante punizione per l'ex Inter. Il motivo? Chiudere il discorso prima di una gara importante, per poi risolvere il tutto subito dopo. Come confermato dall'allenatore tedesco, che non ha chiuso la porta al belga: "Lukaku è un nostro giocatore e c'è sempre un modo per tornare indietro. Risolveremo tutto a porte chiuse e poi decideremo cosa fare, a quel punto lo saprete tutti. Nella giornata di domani (lunedì 3 gennaio) ci sarà un incontro con lui, non è la prima volta che mi succede una cosa del genere nella mia carriera", le parole di Tuchel nel post partita di Chelsea-Liverpool, gara che si è conclusa sul 2-2.