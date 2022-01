FA Cup: brivido per Conte, Liverpool ok

In questa domenica di FA Cup (terzo turno) non ci sono state sorprese ma qualche brivido per Liverpool e soprattutto Tottenham. I Reds vincono in rimonta ad Anfield, così come gli Spurs di Conte che recuperano lo svantaggio e risolvono la pratica Morecambe (terza serie) sono nel quarto d'ora finale. Passano anche Norwich City, West Ham e Wolverhampton. Leeds fuori

Nel terzo turno di FA Cup soffre tantissimo il Tottenham di Conte, che riesce a qualificarsi dopo una rimonta riuscita solo nell'ultimo quarto d'ora. La vittoria sofferta non è arrivata contro una contendente per i piani alti della Premier ma contro una squadra di terza divisione: il Morecambe. Che si è portato in vantaggio al 33' (grazie al gol di O'Connor) e ha fatto tenere il fiato sospeso a tutto il Tottenham Stadium per un'ora. Al 74' ci ha pensato Harry Winks a pareggiare i conti, con un calcio di punizione da posizione defilata che è finita sul secondo palo, sorprendendo il portiere avversario. Dieci minuti dopo, Lucas Moura ha portato in vantaggio gli Spurs e all'88' Harry Kane ha chiuso i conti (3-1). Ma la squadra di Conte e i suoi tifosi non hanno passato il pomeriggio di relax che probabilmente si aspettavano di vivere. Anche il Liverpool passa il turno ma con qualche brivido iniziale. A passare in vantaggio al ventisettesimo infatti è stata la squadra ospite, lo Shrewsbury Town, di terza serie. I Reds hanno pareggiato poco dopo con il giovanissimo Kaide Gordon, che a 17 anni e 96 giorni è diventato il secondo marcatore più giovane nella storia del Liverpool (meglio di lui solo ha fatto Ben Woodburn nel 2016, a 17 anni, un mese e 14 giorni). Fabinho su rigore, Firmino al 79' e ancora Fabinho nei minuti di recupero hanno permesso poi alla squadra di Klopp di mettere in cassaforte la qualificazione al quarto turno (4-1). Il West Ham passa battendo il Leeds di Bielsa con gol di Manuel Lanzini e Jarrod Bowen (2-0), mentre le altre due squadre di Premier - Norwich City e Wolverhampton - superano rispettivamente Charlton (1-0) e Sheffield United (3-0).