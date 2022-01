Arsenal chiede rinvio del match col Tottenham

Tramite un comunicato ufficiale, la Premier ha fatto sapere di aver ricevuto una richiesta di rinvio da parte dell'Arsenal relativa alla trasferta contro il Tottenham, in programma domenica 16 gennaio alle 17:30 (ora italiana), per via di diverse assenze. Il consiglio di Premier League si riunirà domani (sabato 15, ndr) per esaminare la domanda e informare i club. Intanto, rinviata Burnley-Leicester CORONAVIRUS, LE NEWS LIVE Condividi

Tottenham-Arsenal a rischio. I gunners hanno chiesto il rinvio del match valido per la 22^ giornata previsto per domenica 16 alle ore 17.30 (salvo rinvii live su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e anche su Sky Sport 4K). Come informa la stessa Premier tramite un comunicato ufficiale, la lega ha "ricevuto una richiesta di rinvio da parte dell'Arsenal relativa alla trasferta contro il Tottenham. Il consiglio di Premier League - si legge - si riunirà domani (sabato 15 gennaio, ndr) per esaminare la domanda e informare i club".

Gli assenti in casa Arsenal Stando a Sky Sports UK, in casa Spurs sarebbero sorpresi della richiesta, ritenendo non ci sia un vero e proprio focolaio all'Arsenal. I gunners però hanno diversi giocatori out causa di Covid, infortunio, squalifica e Coppa d'Africa. Martin Odegaard ha saltato l'andata della semifinale della Carabao Cup col Liverpool per positività al virus, mentre Emile Smith Rowe e l'ex Bologna Tomiyasu erano ko per infortunio. Cedric Soares e Bukayo Saka hanno abbandonato forzatamente il match di giovedì di coppa mentre Xhaka, espulso, non ci sarà in campionato. Inoltre, Thomas Partey, Mohamed Elneny, Nicolas Pepe e Pierre-Emerick Aubameyang sono tutti in Coppa d'Africa.

