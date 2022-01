"Abbiamo avuto davvero diversi problemi coi nostri attaccanti, perdendo palla troppo facilmente. Certe volte Lukaku avrebbe bisogno di mettersi più a disposizione della squadra, ha perso tanti palloni in situazioni buone": l'allenatore del Chelsea, Thomas Tuchel, ha criticato l'attaccante belga dopo la sconfitta con il Manchester City. "Ovviamente vogliamo servirlo, ma in attacco dobbiamo fare molto meglio", ha aggiunto l'allenatore dei Blues. "Abbiamo vinto gare del genere proprio contro il City, per cui è stato davvero strano", ha osservato Tuchel ai microfoni di BT Sport, "il risultato è assolutamente deludente, ma può capitare quando giochi con un avversario così. Credo meritassimo il pareggio, ma non abbiamo avuto grosse chance e non abbiamo subito tanto pressing da parte loro. Avremmo meritato il pari, ripeto, ma non ce l'abbiamo fatta".