Quattro match di Premier e Ligue 1 in diretta su Sky e in streaming su NOW: in Inghilterra aprono questa sera Brighton e Chelsea, domani il Tottenham di Conte sfida il Leicester, chiudono Brentford e Manchester United. In Francia Lille-Lorient: vediamo tutti i dettagli

Si torna in campo in Inghilterra e in Francia: tra martedì 18 e mercoledì 19 gennaio in programma tre recuperi e un anticipo, che potete in diretta su Sky e in streaming su NOW. Per la Premier si comincia questa sera con la sfida tra il Brighton (nono in classifica con 28 punti) e il Chelsea (terzo a -2 dal Liverpool e a -11 dalla vetta occupata dal City), anticipo della 24^ giornata: calcio d'inizio alle 21. Mercoledì, invece, si giocano due recuperi validi per il 17° turno; alle 20.30 Leicester-Tottenham, alle 21 Brentford-Manchester United.

Dall'Inghilterra alla Francia: mercoledì in programma un recupero valido per la 20^ giornata. Alle ore 19 i campioni francesi del Lille, decimi in classifica con 29 punti, sfidano il Lorient, 18° a quota 17.

Il programma della Premier League su Sky e in streaming su NOW

Anticipo 14^ giornata

Martedì 18 gennaio

ore 21: Brighton-Chelsea (diretta su Sky Sport Football, telecronaca di Federico Zancan)

Recuperi 17^ giornata

Mercoledì 19 gennaio

20.30: Leicester-Tottenham (diretta su Sky Sport Football, telecronaca di Paolo Ciarravano)

ore 21: Brentford-Manchester United (diretta su Sky Sport Arena, telecronaca di Nicola Roggero)

Il programma della Ligue 1 su Sky e in streaming su NOW

Recupero 20^ giornata

Mercoledì 19 gennaio

ore 19: Lille-Lorient (diretta su Sky Sport Arena, telecronaca di Filippo Benincampi)

(disponibili su Sky Go, anche in HD)