" Antonio Conte è uno dei migliori allenatori del mondo . Dobbiamo sfruttare la possibilità di lavorare con lui, potrà portarci ai massimi livelli ". Idee chiarissime per Harry Kane , che nel corso di un'intervista rilasciata a Sky Sports UK ha parlato dell'impatto avuto dall'allenatore italiano sul Tottenham . Arrivato a Londra a stagione in corso, l'ex Inter ha riportato gli Spurs - nonostante ancora diverse partite da recuperare - a ridosso del quarto posto. Un grande lavoro quello di Conte, apprezzato particolarmente dal capitano: "Negli ultimi due anni non abbiamo raggiunto ciò che volevamo - ha spiegato Kane -. Adesso è arrivato Conte, un allenatore che richiede molto . Sta facendo tutto ciò che è nelle sue possibilità e noi giocatori abbiamo risposto bene. Stiamo lavorando il più duramente possibile per ottenere il successo, al Tottenham questo è l'obiettivo finale per tutti. Siamo fiduciosi di potercela fare, soprattutto da quando c'è Antonio . Ora noi giocatori abbiamo una grande responsabilità e dobbiamo cercare di mostrare all'allenatore che siamo in grado di riportare questa squadra ai massimi livelli".

"Non penso al futuro, voglio solo migliorare e vincere"

Il numero 10 del Tottenham ha poi spiegato i motivi delle difficoltà incontrate dalla squadra nelle ultime due stagioni, nelle quali gli Spurs hanno fallito la qualificazione in Champions League. "In Premier League ci sono davvero tante squadre forti - ha aggiunto Kane - e parecchi club stanno lavorando per cercare di entrare nei primi sei posti. Ci sono almeno otto o nove squadre che lottano per questo obiettivo. Se non fai tutto per bene rischi di rimanere staccato dal gruppo. E questo è ciò che è un po' successo a noi". Infine, inevitabilmente, anche una domanda sul futuro. Kane, che nella scorsa sessione di mercato sembrava dover lasciare il Tottenham per il Manchester City, ha evitato la questione: "Il mio focus è unicamente su questa stagione - ha concluso l'attaccante inglese -: stiamo cercando di risalire il più possibile in campionato, siamo ancora in corsa in FA Cup e stiamo cercando di vincere un trofeo. Non parlerò di nient'altro, dico che bisogna solamente lavorare sodo per la squadra e cercare sempre di migliorare".