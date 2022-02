Nella prima intervista da nuovo giocatore degli Spurs - rilasciata ai canali ufficiali del club - Dejan Kulusevski ha spiegato la scelta che lo ha spinto a lasciare l'Italia e trasferirsi in Premier League: "Questo campionato è un altro mondo. Mi dicevo sempre 'Quand'è che potrò andarci un giorno?', e quando si è presentata questa opportunità non ci ho pensato due volte". Poi gli elogi a Conte: "Un vincente, non vedo l'ora di lavorare con lui", e sulla Juve: "Ho imparato tanto in questi due anni intensi"

L'affare Kulusevski-Tottenham si è concluso nelle ultime ore di mercato, ponendo così fine al suo percorso in bianconero, durato una stagione e mezzo. Per il centrocampista offensivo svedese, ora, c'è un nuovo inizio. In Inghilterra e con gli Spurs di Antonio Conte. Una nuova esperienza dopo sei anni e mezzo in Italia, dove ha vestito le maglie di Atalanta, Parma e Juve, appunto. Adesso indosserà quella del Tottenham: "Sono molto felice di essere qua", ha detto nella prima intervista rilasciata da nuovo giocatore degli Spurs, ai canali ufficiali del club. "Sto molto bene e sono grato al mio nuovo club per la possibilità che mi ha offerto". Per Kulusevski si tratta di un trasferimento che ha sempre un po' desiderato: "La Premier League è il campionato più bello al mondo, quello che guardavamo in Svezia. Da quando avevo quindici anni penso alla Premier: è proprio un altro mondo. Mi dicevo 'Quand'è che potrò andare a giocarci?', e quando questa opportunità è arrivata, non ci ho pensato due volte".