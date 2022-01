La Juventus ha chiuso il calciomercato esattamente come aveva previsto di voler fare: con due acquisti importanti (Vlahovic e Zakaria), uno di prospettiva (Gatti) e tre uscite con cui bilanciare (tra i costi dei cartellini e gli ingaggi) le perdite degli investimenti effettuati per rinforzare la squadra di Massimiliano Allegri. I giocatori 'sacrificati' - lo ricordiamo - sono Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski, ceduti entrambi al Tottenham, e Aaron Ramsey (ufficiale il suo passaggio ai Glasgow Rangers). Per quanto riguarda Kulusevski, l'affare è stato concluso e definito sulla base di un prestito oneroso di diciotto mesi: il Tottenham pagherà tre milioni per il prestito di quest'anno (fino a giugno), sette milioni per il prestito della stagione 2022/2023 che portano a dieci milioni la cifra complessiva che la Juventus incasserà solo per la formula del prestito. Se poi il Tottenham dovesse centrare la qualificazione in Champions League (a oggi distante solo due punti) e se Kulusevski dovesse giocare il 50% delle partite in programma, la società inglese dovrà obbligatriamente riscattare il giocatore pagando altri trentacinque milioni di euro (pagabili in cinque esercizi): in totale, quindi, Kulusevski potrebbe portare alla Juventus quarantacinque milioni complessivi.