Le strategie di calciomercato possono cambiare per diversi fattori: gol, infortuni, discorsi chiarificativi. Ma anche eventi extrasportivi. È stato questo il caso del Manchester United, che ha fatto dietrofront nelle ultime ore di mercato alla cessione di Jesse Lingard a causa della situazione legata al caso Greenwood, accusato dalla compagna di violenza fisica e stupro e sospeso dal proprio club. Lo ha confermato lo stesso Rangnick: "Sì, la questione Greenwood in un certo modo ha influenzato la nostra decisione sulla non cessione di Lingard. Da una parte, perché dobbiamo fare a meno di un giocatore (Greenwood, ndr) che ha giocato spesso nelle ultime settimane. Dall'altra, perché il board dello United mi ha detto che non trovava accordi con i club per il trasferimento di Lingard. Sono venuti da me e mi hanno detto che forse sarebbe stato meglio se lo avessimo tenuto. Sono stato completamente d'accordo". Jesse Lingard - a sei mesi dalla scadenza del suo contratto con il Manchester United - aveva espresso l'interesse di partire per ritrovare più minutaggio e forma in vista del Mondiale in Qatar che inizierà il prossimo novembre. Se una sua cessione era vicina, la situazione con Greenwood ha compromesso le sue chance di partenza. Poi Lingard stesso chiarisce la sua posizione sui social: "Il club mi ha consigliato di prendermi una pausa per motivi personali. Ma la mia testa è sgombra e sarò sempre professionale e darò sempre il 100% quando mi verrà chiesto".