Soffre più del previsto, ma il Chelsea riesce a staccare il pass per gli ottavi di finale di FA Cup. I blues di Thomas Tuchel, assente in panchina causa covid, sono riusciti ad avere la meglio sul Plymouth solo ai tempi supplementari: 2-1 il risultato finale a Stamford Bridge con i pilgrims, club di terza serie, avanti dopo 8 minuti con il gol di Gillesphey. Poi il pareggio di Azpilicueta prima dell'intervallo, mentre la rete decisiva la segna Marcos Alonso al 106° minuto. Non solo i gol, ma anche i salvataggi di Kepa che ha parato un rigore al 118° minuto battuto da Hardie. Compito più semplice, invece, per il Manchester City: 4-1 contro il Fulham con la doppietta di Mahrez e i gol di Gundogan e Stones. Avanzano anche Everton, Crystal Palace, Southampton e West Ham, mentre esce di scena il Wolverhampton, battuto 1-0 dal Norwich.