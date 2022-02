Compleanno amaro per Cristiano Ronaldo. Sei minuti prima della mezzanotte che segna le sue trentasette candeline, il giovane Anthony Elanga spara alto l'ottavo rigore e lo United esce dalla FA Cup. Sorride il Middlesbrough , attualmente settimo in Championship (la B inglese) e autore del più classico dei giant killing nella coppa più antica d'Inghilterra. Come da tradizione succede un po' di tutto in FA Cup: lo United rimpiange due legni, un vantaggio sprecato, un pari subito nonostante un tocco di mano sull'azione da rete e i rigori.

Errori, pali e gol

E di rigori lo United ne ha calciato uno in più dei propri avversari. Pronti e via è subito traversa di Sancho da fuori dopo circa ottanta secondi dal calcio d'inizio. Al 20' è invece penalty per i padroni di casa, ma Ronaldo incrocia male mandando largo: ventinovesimo rigore sbagliato in carriera a fronte di ben 143 messi a segno (dati Transfermarkt). Poco male in casa Manchester: Sancho sblocca al 25' ma, nella ripresa, ecco il pari di Crooks nonostante un tocco di mano sul controllo in area di Watmore, autore dell'assist. Dunque un nuovo legno, con Bruno Fernandes che ruba palla alla difesa Middlesbrough ma sbaglia clamorosamente a porta quasi vuota all'altezza del dischetto. Seguono supplementari e rigori. Segnano tutti - compreso CR7 che due penalty nella stessa partita non li ha mai sbagliati - fino al 2002 Elanga (all'ottavo tiro United) che manda altissimo. Dopo l'uscita di scena anticipata (al terzo turno) dalla Coppa di Lega, ne arriva un'altra per lo United.