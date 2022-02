L'allenatore dei Blues non sarà in panchina nella partita contro il Plymouth Argyle, valida per il quarto turno di FA Cup. Da valutare il suo recupero in vista del Mondiale per club, competizione che vedrà i Blues esordire in semifinale il 9 febbraio

I prossimi impegni del Chelsea

Il fuorigioco semiautomatico al Mondiale per club

L'obiettivo di Tuchel sarà ora quello di poter seguire la squadra la prossima settimana negli Emirati Arabi, dove il Chelsea - al momento terzo in Premier League a quota 47 punti - sarà impegnato nel Mondiale per club. Lukaku e compagni esordiranno nella competizione nella semifinale in programma il 9 febbraio mentre il ritorno in campo in Inghilterra è in calendario sabato 19 febbraio con la trasferta sul campo del Crystal Palace. Sette le squadre partecipanti nella diciottesima edizione del Mondiale per club: oltre al Chelsea, ci sono i brasiliani del Palmeiras – vincitori della Copa Libertadores – l’Al-Ahly, l’Al-Hilal, il Monterrey, il Pirae (club che ha preso il posto dell’Auckland City, club che si è ritirato a causa delle restrizioni anti-Covid) e l’Al-Jazira (in rappresentanza del Paese ospitante). I Blues sfideranno in semifinale una tra Al Hilal,Al Jazira e Pirae, con eventuale finale in programma sabato 12 febbraio alle 17:30.