Monitoraggio Iss: calano incidenza e Rt

Vaccini, Ema: efficaci anche su sottovariante Omicron BA.2

L'Agenzia europea del farmaco (Ema) sta raccogliendo "ulteriori evidenze" sull'efficacia dei trattamenti e dei vaccini sulla sottovariante BA.2 di Omicron, altamente trasmissibile. Per ora "i vaccini sembrano proteggere da questa sottovariante come fanno contro Omicron". Lo ha detto in conferenza stampa il capo della strategia vaccinale dell'Ema, Marco Cavaleri. Anche se ci sono studi che indicano una decrescente capacità di neutralizzazione da parte di farmaci a base di anticorpi monoclonali, per ora gli studi indicano una protezione adeguata.