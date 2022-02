Dopo la sperimentazione a dicembre in occasione della Coppa Araba, la Fifa sta continuando a testare il fuorigioco semiautomatico anche in occasione del Mondiale per club. È accaduto in occasione della sfida inaugurale tra Al-Jazira e Pirae. L'obiettivo è avere il nuovo strumento al Mondiale 2022

È iniziato ad Abu Dhabi il Mondiale per club, sfida inaugurale nel segno della tecnologia. Probabilmente non passerà alla storia la partita del primo turno con i padroni di casa dell’Al-Jazira, vittoriosi 4-1 sul Pirae (formazione di Tahiti), ma proseguono in campo le sperimentazioni del fuorigioco semiautomatico. Si tratta dello strumento introdotto dalla Fifa e già utilizzato in occasione della Coppa Araba a dicembre. Come ammesso da Pierluigi Collina, capo del dipartimento arbitrale della Fifa, l’obiettivo è quello di utilizzarlo ai prossimi Mondiali in Qatar.