L'allenatore catalano usa l'ironia per commentare il video che immortala Walker, Mahrez e Jack Grealish davanti a un locale: "Saranno multati soltanto perché non mi hanno invitato". Poi torna serio: "Dovrebbero sapere come comportarsi nell'era social…"

Qualche bicchiere di troppo per festeggiare il netto successo per 4-1 al Fulham nel quarto turno di FA Cup, tre giocatori del Manchester City si sono concessi una serata libera dopo le fatiche del campo. Kyle Walker, Ryiad Mahrez e Jack Grealish hanno però alzato un po' troppo il gomito, tanto da essere stati respinti all’ingresso di un locale perché – come si vede nel video girato da alcuni passati e che ha subito fatto il giro del web – non proprio sobri, specialmente Grealish, sorretto in piedi da un amico. Immagini che sicuramente non hanno fatto piacere al club. Pep Guardiola però ha deciso di sdrammatizzare il tutto con una risposta decisamente sorprendente durante la conferenza stampa post successo sul Brentford in Premier: "Sono molto arrabbiato, certo, ma perché non mi hanno invitato e non mi è per nulla piaciuto. Spero che la prossima volta lo facciano!".

"Dovrebbero sapere come comportarsi nell'era social..." approfondimento Chi ha speso di più negli ultimi 10 anni? Psg 3° Guardiola, al di là della battuta scherzosa, è poi tornato serio sull'accaduto: "Il video non mostra cosa sia esattamente successo. Loro comunque non hanno violato le regole e stanno bene e saranno multati soltanto perché non mi hanno invitato. Scherzi a parte, dovrebbero sapere come comportarsi nell'era dei social anche se in questo caso credo che non siano stati trattati bene, ingiustamente", ha affermato l’allenatore del City. Che nelle settimane scorse, in accordo con il club, aveva punito per un episodio del molto simile Foden e (ancora) Grealish: multa scattata per i due calciatori, all’indomani dell’episodio, si sono presentati all’allenamento in condizioni non proprio ottimali.

