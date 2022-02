L'allenatore dei citizen racconta il manifesto del suo calcio in un'intervista a Sky Sports: "Rispetto a quando ho iniziato il livello si è alzato, adesso è più difficile vincere. Il calcio, però, non è copia e incolla. Il futuro? Spero che la fisicità non prevalga sul talento. Se sai dribblare due o tre avversari non è merito della palestra" Condividi

Pep Guardiola è per molti allenatori un punto di riferimento. Il tiki-taka del suo Barcellona, poi diventato una vera e propria filosofia di gioco dello spagnolo. "Ma il calcio non è copia e incolla" ammette l'allenatore del Manchester City che in un'intervista a Sky Sports parla dell'evoluzione di questo sport: "Anni fa venivano studiate le squadre che vincevano i Mondiali e si diceva che quello stile di gioco sarebbe diventata la tendenza degli anni successivi - racconta Guardiola - Tutti vogliono copiare il vincitore, ma questo è un grande errore". Un calcio che ha cambiato volto secondo Guardiola rispetto agli albori della sua carriera in panchina: "Rispetto a quando ho iniziato al Barcellona il livello si è alzato. La qualità, la metodologia, gli allenamenti: c'è un duro lavoro dietro le quinte. Ecco perché è molto più difficile vincere ora rispetto a 13-14 anni fa. Non sono venuto al City per pensare di cambiare qualcosa, non l'ho fatto neanche al Bayern Monaco. Voglio influenzare i miei giocatori, non sono così arrogante da pensare di poter controllare qualsiasi cosa della mia squadra".

"Gerrard e Lampard incredibilmente preparati" leggi anche Brentford, ecco Eriksen: "Obiettivo Mondiale" Guardiola ha speso parole d'elogio nei confronti di Gerrard e Lampard, oggi alla guida di Aston Villa ed Everton: "I giovani allenatori come Gerrard e Lampard, che erano giocatori quando ho iniziato, sono incredibilmente preparati - spiega - Hanno curiosità e capiscono molto". Un livello alto soprattutto in Premier League secondo l'allenatore spagnolo: "Ci sono squadre che mi piace guardare, che sono davvero brave in quello che fanno. La cosa bella della Premier League è che ci sono 5-6 modi diversi di giocare. Le squadre giocano in modi diversi anche all'interno della stessa partita e devi risolvere dei problemi. È sempre una gioia vincere una partita in Premier".