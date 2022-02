Che le due città - e a 'cascata' i club calcistici - non si siano mai amate è storia nota: la rivalità fra Manchester e Liverpool risale addirittura alla fine del 1800, in guerra per il controllo delle rotte commerciali marittime nel nord-ovest dell'Inghilterra. Dai porti, agli aeroporti - passando per un prato verde - il passo è breve e ogni 'scusa' è buona per affermare la supremazia dell'una sull'altra (e viceversa). Così, succede che una piccola disavventura si possa trasformare in un super assist per il nemico. Ma andiamo per ordine. A causa del fortissimo vento (lo "Storm Dudley", com'è stato ribattezzato) che sta imperversando sul Merseyside, il volo della Titan Airways su cui viaggiava martedì pomeriggio la squadra di Pep Guardiola dopo il 5-0 di Lisbona allo Sporting nell'andata degli ottavi di Champions è stato costretto a deviare verso il vicino "John Lennon", come confermato dai canali social dei citizen: "L'aereo che trasportava a casa la prima squadra da Lisbona è atterrato in sicurezza a Liverpool, dopo che i forti venti hanno costretto a una deviazione da Manchester".