L'allenatore degli Spurs si scusa dopo il duro sfogo arrivato al termine della gara persa con il Burnley, la quarta nelle ultime cinque di Premier League: "Ho parlato con il presidente e ha grande fiducia in me. Io sono completamente coinvolto in questo progetto, ho sbagliato a dire quelle parole ma quando perdo non riesco a nascondere la mia delusione. Sono fatto così, ma è questo l'aspetto che mi ha portato ad essere un vincente in carriera"

"Ho sbagliato a parlare in quel modo, ho parlato con il presidente e hanno tutti fiducia in me. Aiuterò il Tottenham fino alla fine". Antonio Conte fa dietrofront e si scusa dopo il duro sfogo degli scorsi giorni, quando al termine della gara persa con il Burnley - la quarta nelle ultime cinque di Premier League - aveva messo in dubbio la sua posizione. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del prossimo impegno contro il Leeds, l'allenatore italiano ha fatto chiarezza sulla situazione: "Ho parlato con Levy - ha esordito Conte - e mi ha dimostrato grande fiducia. A me non piace che qualcuno cerchi di creare un problema tra me e il Tottenham perché questa non è la verità. Il presidente sa bene che stiamo lavorando molto duramente e ha grande considerazione del mio lavoro e di quello del mio staff. Io sono qui per aiutare il club in aspetto, con la mia visione e le mie idee. È quello che farò in ogni momento e fino alla fine".