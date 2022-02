Premier, Bundes e Ligue1: le gare del weekend

Grande scorpacciata di calcio internazionale nel weekend: sono sei le partite di Premier League trasmesse in diretta da Sky Sport, con un sabato imperdibile che vede in campo il Tottenham di Conte, lo United di CR7, il City di Guardiola e... il ritorno in campo di Christian Eriksen con il Brentford! In Germania (4 i match in diretta trasmessi da Sky Sport) sabato tocca al Bayern di Lewandowski e domenica al Borussia Dortmund di Haaland

Ci apprestiamo a vivere un altro grande weekend di Premier League, con 6 match in diretta su Sky. Turno in trasferta per la capolista Manchester City, che proverà a riprendersi dopo il ko interno di sabato scorso con il Tottenham, che ha dato modo al Liverpool di portarsi a sole tre lunghezze dai “Citizens”. Per gli uomini di Guardiola impegno al Goodison Park di Liverpool, dove troverà un Everton bisognoso di punti, vista la classifica che lo vede solamente 16mo con 22 punti, anche se deve recuperare ben tre partite. Calcio d’inizio alle ore 18.30 di sabato, live anche su Sky Sport 4K, il canale Sky interamente dedicato al mondo del calcio e dello sport in 4K HDR, sul 213 di Sky Q via satellite. Non saranno di questo turno, invece, proprio il Liverpool, secondo con 60 punti, e il Chelsea, terzo con 50, impegnate nella finale di Coppa di Lega. Tra le squadre che puntano a un piazzamento in Europa c’è anche il Tottenham, ottavo con 39 punti e due partite in meno, che ieri sera ha, però, sprecato l’occasione di avvicinarsi ancor di più alle prime, facendosi battere in trasferta dal Burnely. Per gli uomini di Antonio Conte ancora una sfida lontana da Londra, stavolta in casa del Leeds, 15mo in graduatoria a quota 23. Anche questo incontro verrà proposto live su Sky Sport 4K a partire dalle 13.30 di sabato. Imperdibile il ritorno in campo di Eriksen con il Brentford: il match contro il Newcastle, a cui il danese ex Inter prenderà parte, andrà in onda alle 16 di sabato su Sky Sport Action.