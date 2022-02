Non è bastata l’impresa all’Etihad per raddrizzare la stagione del Tottenham . Dopo il 3-2 ottenuto nel weekend sul campo della capolista Manchester City, gli Spurs incassano un’altra batosta in campionato sul campo del Burnley terzultimo . La spunta 1-0 la squadra di Dyche grazie a Mee, scivolone che costa il quarto ko nelle ultime cinque partite dei londinesi. Se la classifica riserva l’8° posto con 39 punti (e due partite ancora da recuperare), l’analisi di Antonio Conte nel post-partita va oltre la sconfitta a Turf Moor: "Non è solo stasera, sicuramente la situazione è questa e dice tutto. Sono troppo onesto per accettarla, non è giusto per nessuno continuare a perdere . Mi dispiace per i tifosi, non lo meritano".

Lo sfogo di Conte: "Forse non sono così bravo"

Ai microfoni di Sky Sports, la riflessione di Conte si sofferma sulla gestione del gruppo: "I giocatori sono sempre gli stessi, nel club cambiano gli allenatori ma non i risultati. Significa che occorre fare una valutazione, per me è molto frustrante". Antonio ricorre spesso al termine 'valutazione' nel corso della sua analisi: "Il Tottenham mi ha chiamato per cambiare le cose, stiamo facendo qualsiasi cosa per cambiare la situazione ma non è abbastanza. Forse non sono così bravo. La prestazione può essere buona, anche con impegno, ma è inaccettabile per me. Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite vanno considerate un disastro". Ecco quindi che il confronto con la società diventa inevitabile: "È giusto fare delle valutazioni da parte del club e da parte mia. La situazione sta peggiorando, sono troppo onesto per chiudere gli occhi e continuare così. Dobbiamo parlare col club e trovare la migliore soluzione per aiutare il club". Da ricordare come Conte, arrivato al Tottenham a novembre al posto di Espirito Santo, ha un contratto con gli Spurs fino a giugno 2023.